У Молдові знову посперечались щодо проведення ЛГБТ-маршу в столиці

Державна канцелярія Молдови закликала владу Кишинева переглянути заборону на проведення ЛГБТ-маршу в столиці, але наразилась на чергову відмову.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NewsMaker.

В офіційному повідомленні, направленому муніципальній раді, Державна канцелярія Молдови нагадала, що тільки суд має право обмежувати або забороняти проведення публічних зібрань.

Відомство закликало переглянути заборону на проведення ЛГБТ-маршу і надати відповідь протягом 30 днів. Також воно направило запит до Ради з питань рівності Молдови з проханням оцінити законність цього рішення.

Мер Кишинева Іон Чебан, який першим опублікував звернення Державної канцелярії, заявив, що не має наміру скасовувати заборону "гей-парадів і ЛГБТ-пропаганди".

"Якщо їм так цього хочеться, нехай скасовують самі, як і марширували в перших рядах колони ЛГБТ депутати і міністри від PAS (партії влади Молдови. – Ред.). Ми цього робити не будемо. І оскаржимо будь-яку спробу PAS в цьому напрямку", – заявив Чебан.

Муніципальна рада Кишинева ще на засіданні 15 травня ухвалила рішення про заборону ЛГБТ-маршів у столиці.

Марш солідарності на підтримку ЛГБТ-спільноти відбудеться в Молдові 15 червня. Подібні акції в Кишиневі були і в попередні роки.

Тим часом в Угорщині були ухвалені законодавчі поправки, які дозволили владі заборонити проведення ЛГБТ-маршу.