У Франції водія автобуса, в ДТП з яким загинули українці, звинуватили у вбивстві

Один із двох водіїв українського автобуса, що в п'ятницю потрапив в аварію у французькому департаменті Сарт, в результаті якої загинули чотири людини, звинувачений у ненавмисному вбивстві та ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Один з двох водіїв українського автобуса, який перевозив підлітків на екскурсію і перекинувся в п'ятницю в Сарті, в результаті чого загинули чотири людини, звинувачений у ненавмисному вбивстві, заявила в неділю прокурор Парижа Лора Беккуа.

Двоє українських водіїв були затримані в рамках розслідування, розпочатого прокуратурою Ле-Мана. "Результати тестів на алкоголь і наркотики, проведені їм, виявилися негативними", – заявила прокурор у недільному повідомленні.

У суботу справу взяла на себе група з розслідування масових аварій Паризької прокуратури, яка розпочала судове розслідування за фактом "ненавмисного вбивства та ненавмисного заподіяння тілесних ушкоджень водієм". Водій, який був за кермом на момент трагедії, був звинувачений у цих злочинах і поміщений під судовий нагляд, йдеться в повідомленні.

Його судовий нагляд "зокрема включає заборону на керування будь-яким транспортним засобом та обов'язок з'являтися на виклики слідчого судді".

Затримання другого водія, який не керував транспортним засобом на момент події, було скасовано в суботу ввечері, згідно з пресрелізом, в якому зазначається, що "розслідування триває під керівництвом слідчого судді".

В автобусі перебувало 58 пасажирів, більшість з яких були українськими підлітками, які їхали на екскурсію.

Аварія сталася на автомагістралі A81, поблизу міста Дегре, і спричинила загибель чотирьох осіб, усі "дорослі", заявив префект департаменту Сарт Еммануель Обрі. Багато людей постраждали.

У неділю ввечері "прогноз щодо життя постраждалих і госпіталізованих, які перебували в важкому стані, більше не був несприятливим", зазначила прокурор. Підлітки, які перебували в автобусі, були віком від 15 до 17 років. Автобус з ними виїхав з Плоермеля вранці, щоб повернутися до Кіцманя на заході України, звідки походять підлітки.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ДТП у Франції, в яку потрапив автобус з українцями, розповів, що офіс його французького колеги Емманюеля Макрона надає допомогу.