Во Франции водителя автобуса, в ДТП с которым погибли украинцы, обвинили в убийстве

Один из двух водителей украинского автобуса, который в пятницу попал в аварию во французском департаменте Сарт, в результате которой погибли четыре человека, обвинен в непредумышленном убийстве и непредумышленном причинении телесных повреждений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Один из двух водителей украинского автобуса, который перевозил подростков на экскурсию и перевернулся в пятницу в Сарте, в результате чего погибли четыре человека, обвинен в непредумышленном убийстве, заявила в воскресенье прокурор Парижа Лора Беккуа.

Двое украинских водителей были задержаны в рамках расследования, начатого прокуратурой Ле-Мана. "Результаты тестов на алкоголь и наркотики, проведенные им, оказались отрицательными", – заявила прокурор в воскресном сообщении.

В субботу дело взяла на себя группа по расследованию массовых аварий Парижской прокуратуры, которая начала судебное расследование по факту "непредумышленного убийства и непредумышленного причинения телесных повреждений водителем". Водитель, который был за рулем в момент трагедии, был обвинен в этих преступлениях и помещен под судебный надзор, говорится в сообщении.

Его судебный надзор "в частности включает запрет на управление любым транспортным средством и обязанность являться по вызову следственного судьи".

Задержание второго водителя, который не управлял транспортным средством в момент происшествия, было отменено в субботу вечером, согласно пресс-релизу, в котором отмечается, что "расследование продолжается под руководством следственного судьи".

В автобусе находились 58 пассажиров, большинство из которых были украинскими подростками, которые ехали на экскурсию.

Авария произошла на автомагистрали A81, недалеко от города Дегре, и привела к гибели четырех человек, все "взрослые", заявил префект департамента Сарт Эммануэль Обри. Многие люди пострадали.

В воскресенье вечером "прогноз относительно жизни пострадавших и госпитализированных, которые находились в тяжелом состоянии, больше не был неблагоприятным", отметила прокурор. Подростки, которые находились в автобусе, были в возрасте от 15 до 17 лет. Автобус с ними выехал из Плоермеля утром, чтобы вернуться в Кицмань на западе Украины, откуда родом подростки.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ДТП во Франции, в которое попал автобус с украинцами, рассказал, что офис его французского коллеги Эмманюэля Макрона оказывает помощь.