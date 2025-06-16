Президент Євроради: не час для торгових суперечок між ЄС і США

Європа і США повинні зосередитися на збільшенні відповідальності Євросоюзу за свою оборону, а не створювати економічну невизначеність через торговельну напруженість.

Про це заявив у неділю президент Європейської ради Антоніу Кошта напередодні зустрічі лідерів G7 в канадських Скелястих горах, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи перед журналістами разом з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн Кошта сказав, що дводенні зустрічі дають можливість обговорити "деякі проблеми" між союзниками і друзями.

"Основне питання між Європою та США стосується саме європейської оборони, і ми повинні зосередитися на цьому", – сказав Кошта, маючи на увазі переорієнтацію зовнішньої політики Вашингтона на протидію Китаю.

"Оскільки це головне питання, ми повинні уникати інших проблем, які підривають нашу економічну спроможність взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону", – зазначив він.

Фон дер Ляєн своєю чергою заявила, що торговельні переговори з Вашингтоном зараз зосереджені на деталях, але немає жодних гарантій укладення угоди.

"Ось чому це не найкращий момент для створення невизначеності в економіці. Це не найкращий момент для створення проблем у торгівлі, тому що нам потрібно зміцнювати нашу економічну базу", – сказав Кошта.

"Ми говоримо про найбільш важливі торговельні відносини у світі, тож ми повинні захистити їх і зосередитися на тому, що є найбільш важливим, а саме: мати хорошу угоду між ЄС і США про розподіл тягаря на оборону", – зазначив він.

Нагадаємо, 23 травня Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу. Він аргументував це тим, що перемовини з ЄС "не просуваються".

Вже 26 травня Трамп погодився відкласти запровадження 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після розмови з фон дер Ляєн.

Також варто зазначити, що 28 травня Суд міжнародної торгівлі США постановив, що президент США перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи проти усіх країн світу. Адміністрація Трампа негайно подала апеляцію.