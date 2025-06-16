Президент Евросовета: не время для торговых споров между ЕС и США

Европа и США должны сосредоточиться на увеличении ответственности Евросоюза за свою оборону, а не создавать экономическую неопределенность из-за торговой напряженности.

Об этом заявил в воскресенье президент Европейского совета Антониу Кошта накануне встречи лидеров G7 в канадских Скалистых горах, сообщает "Европейская правда".

Выступая перед журналистами вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Кошта сказал, что двухдневные встречи дают возможность обсудить "некоторые проблемы" между союзниками и друзьями.

"Основной вопрос между Европой и США касается именно европейской обороны, и мы должны сосредоточиться на этом", – сказал Кошта, имея в виду переориентацию внешней политики Вашингтона на противодействие Китаю.

"Поскольку это главный вопрос, мы должны избегать других проблем, которые подрывают нашу экономическую способность взять на себя большую ответственность за собственную оборону", – отметил он.

Фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что торговые переговоры с Вашингтоном сейчас сосредоточены на деталях, но нет никаких гарантий заключения сделки.

"Вот почему это не лучший момент для создания неопределенности в экономике. Это не лучший момент для создания проблем в торговле, потому что нам нужно укреплять нашу экономическую базу", – сказал Кошта.

"Мы говорим о наиболее важных торговых отношениях в мире, поэтому мы должны защитить их и сосредоточиться на том, что является наиболее важным, а именно: иметь хорошее соглашение между ЕС и США о распределении бремени на оборону", – отметил он.

Напомним, 23 мая Трамп заявил о необходимости введения 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза. Он аргументировал это тем, что переговоры с ЕС "не продвигаются".

Уже 26 мая Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продолжить торговые переговоры до 9 июля после разговора с фон дер Ляйен.

Также стоит отметить, что 28 мая Суд международной торговли США постановил, что президент США превысил свои полномочия, введя масштабные тарифы против всех стран мира. Администрация Трампа немедленно подала апелляцию.