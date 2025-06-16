У Литві розслідують повідомлення про низку мінувань у Вільнюсі, зокрема в аеропорту

У неділю та в ніч проти понеділка у Вільнюсі надійшли неправдиві повідомлення про вибухівку, закладену в Департаменті поліції, Вільнюському аеропорту, в літаку та в торговому центрі Panorama.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За даними Департаменту поліції, у неділю о 17.23 Департамент поліції та Вільнюський аеропорт отримали електронного листа з погрозами, в якому йшлося про те, що у місті, у Вільнюському аеропорту та в одному з літаків закладено вибухівку.

Під час перевірки вибухових речовин та підозрілих предметів у зазначених об'єктах нічого не виявлено.

За інформацією поліції, в понеділок о 1.19 ночі до Єдиного центру допомоги надійшов заздалегідь записаний і відтворений запис російською мовою, з якого випливало, що будівля торгового центру Panorama на вулиці Салтонішкю у Вільнюсі замінована.

Під час перевірки після огляду зовнішньої частини будівлі вибухових речовин і підозрілих предметів виявлено не було.

В обох випадках зібрано матеріали для досудового розслідування за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу для суспільства або лихо.

Як повідомляли, в Австрії розслідують хвилю погроз "мінуванням" по всій країні.

У німецькому місті у квітні закривали 17 шкіл через листи з погрозами.