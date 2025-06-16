В Литве расследуют сообщения о ряде минирований в Вильнюсе, в частности в аэропорту

В воскресенье и в ночь на понедельник в Вильнюсе поступили ложные сообщения о взрывчатке, заложенной в Департаменте полиции, Вильнюсском аэропорту, в самолете и в торговом центре Panorama.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По данным Департамента полиции, в воскресенье в 17:23 департамент и Вильнюсский аэропорт получили электронное письмо с угрозами, в котором говорилось о том, что в городе, в Вильнюсском аэропорту и в одном из самолетов заложена взрывчатка.

Во время проверки взрывчатых веществ и подозрительных предметов в указанных объектах ничего не обнаружено.

По информации полиции, в понедельник в 1:19 ночи в Единый центр помощи поступила заранее записанная и воспроизведенная запись на русском языке, из которой следовало, что здание торгового центра Panorama на улице Салтонишкю в Вильнюсе заминировано.

Во время проверки после осмотра внешней части здания взрывчатых веществ и подозрительных предметов обнаружено не было.

В обоих случаях собраны материалы для досудебного расследования по факту заведомо ложного сообщения об угрозе для общества или бедствии.

Как сообщалось, в Австрии расследуют волну угроз "минированием" по всей стране.

В немецком городе в апреле закрывали 17 школ из-за писем с угрозами.