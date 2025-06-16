Трамп ожидает "еще несколько торговых соглашений" во время саммита G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает финализации еще нескольких торговых соглашений до завершения саммита Группы семи в Канаде.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что несколько новых торговых соглашений почти готовы.

"Смотрите, у нас есть наши торговые соглашения. Все, что нужно, – это отправить письма... Думаю, у нас будет несколько новых торговых соглашений", – сказал он в комментариях СМИ перед тем, как покинуть Белый дом.

Менее чем через месяц, 9 июля, истекает срок отсрочки крупных тарифов, которые Трамп объявил в апреле, а затем приостановил для переговоров.

Из администрации уже доносились сигналы о том, что этот срок могут продлить, чтобы дать больше времени на переговоры для заключения торговых соглашений. В то же время Трамп заявил, что планирует озвучить партнерам односторонние условия, которые они должны "принять или отклонить".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, встретятся для двусторонних переговоров на полях саммита G7 в Канаде.