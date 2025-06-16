В Польше начали расследование по квартире избранного президента

Районная прокуратура в польском Гданьске решила начать подготовительное производство по делу приобретения квартиры Каролем Навроцким, новоизбранным президентом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Районная прокуратура Гданьска-Средместья начала расследование по факту захвата квартиры Ежи Ж. Речь идет о подозрении в совершении в 2012-2017 годах мошенничества в ущерб мужчине.

Это официальное начало расследования. Прокуратура признала, что есть достаточные основания для проверки, не был ли обманут Ежи Ж. при продаже своей квартиры.

После ознакомления с присланными материалами и проведения допроса в качестве свидетеля представителя президента города Гданьска, прокурор признал, что есть обоснованное подозрение в совершении преступления, и 13 июня 2025 года вынес решение о начале расследования, сообщил журналистам пресс-секретарь окружной прокуратуры в Гданьске прокурор Мариуш Душинский.

Ежи Ж. должны были обеспечить уход и полное содержание, но после подписания документов, по данным прокуратуры, он не получил ни того, ни другого.

Расследование ведется по делу, а не против кого-то. Никто не услышал обвинений, а целью следователей является тщательное выяснение всех обстоятельств этого дела.

В прокуратуру поступило в общей сложности три сообщения "о возможности совершения преступления в связи с приобретением квартиры, расположенной в Гданьске, кандидатом на пост президента РП" – от заместителя маршалка Сената Магдалены Беят, частного лица и мэра Гданьска.

Портал Onet во время избирательной кампании сообщил, что Кароль Навроцкий, вопреки заявлению, сделанному во время президентских дебатов, является владельцем не одной, а двух квартир. Кроме квартиры в Гданьске, где он проживает с семьей, он также имеет однокомнатную квартиру. В 2017 году пожилой мужчина передал ее Навроцкому и его жене в обмен на уход и содержание. Однако Ежи Ж. попал в дом социального ухода.

После этого Навроцкий выступил в Варшаве с заявлением, в котором прокомментировал обвинения в свой адрес в связи с делом об однокомнатной квартире. По его мнению, это "медийная ложь" и "борьба государственных институтов Польши с одним кандидатом на пост президента Польши". Поэтому, как он сообщил, он принял решение передать однокомнатную квартиру, полученную от Ежи Ж., на благотворительные цели.

Скандал не помешал Навроцкому победить на выборах. По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

Кароль Навроцкий официально должен вступить в должность 6 августа.