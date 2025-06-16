Європол у співпраці із США ліквідував наркоринок у даркнеті

Європейське поліцейське агентство повідомило про ліквідацію наркоринку у даркнеті.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Європол та американські правоохоронці зуміли ліквідувати наркоринок у даркнеті під назвою Archetyp Market.

За даними агентства, минулого тижня поліцейські рейди відбулися в Німеччині, Нідерландах, Румунії, Іспанії та Швеції з метою знищення платформи Archetyp Market.

Повідомляється, що інфраструктуру ринку в Нідерландах було відключено, а 30-річного громадянина Німеччини, який був адміністратором ресурсу, заарештували в Барселоні.

За даними Європолу, Archetyp був одним із небагатьох даркнет-майданчиків, які дозволяли торгівлю фентанілом та іншими надпотужними синтетичними опіоїдами.

"З ліквідацією цього ринку правоохоронці знищили один із найбільш довготривалих наркоринків у даркнеті, перекривши головний канал постачання одних із найнебезпечніших речовин у світі", – заявив Жан-Філіп Лекуф, заступник виконавчого директора Європолу з операцій.

Він наголосив, що знищивши інфраструктуру ринку та затримавши ключових фігурантів – Європол надсилає чіткий сигнал: "безпечних притулків для тих, хто збагачується на шкоді іншим, не існує".

Нещодавно під час масштабної операції, здійсненої за підтримки Європолу, було затримано майже 50 підозрюваних у причетності до мережі контрабанди кокаїну, що діяла на Канарських островах Іспанії.

А перед цим Європол ліквідував мережу контрабанди кокаїну, яка перевозила пасту коки з Колумбії до Бельгії.