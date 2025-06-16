Европол в сотрудничестве с США ликвидировал наркорынок в даркнете

Европейское полицейское агентство сообщило о ликвидации наркорынка в даркнете.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Европол и американские правоохранители сумели ликвидировать наркорынок в даркнете под названием Archetyp Market.

По данным агентства, на прошлой неделе полицейские рейды прошли в Германии, Нидерландах, Румынии, Испании и Швеции с целью уничтожения платформы Archetyp Market.

Сообщается, что инфраструктура рынка в Нидерландах была отключена, а 30-летний гражданин Германии, который был администратором ресурса, арестован в Барселоне.

По данным Европола, Archetyp был одним из немногих даркнет-площадок, которые позволяли торговлю фентанилом и другими сверхмощными синтетическими опиоидами.

"С ликвидацией этого рынка правоохранители уничтожили один из самых долговечных наркорынков в даркнете, перекрыв главный канал поставок одних из самых опасных веществ в мире", – заявил Жан-Филип Лекуф, заместитель исполнительного директора Европола по операциям.

Он подчеркнул, что уничтожив инфраструктуру рынка и задержав ключевых фигурантов, Европол посылает четкий сигнал: "безопасных убежищ для тех, кто обогащается на вреде других, не существует".

Недавно в ходе масштабной операции, проведенной при поддержке Европола, было задержано почти 50 подозреваемых в причастности к сети контрабанды кокаина, действовавшей на Канарских островах Испании.

А перед этим Европол ликвидировал сеть контрабанды кокаина, которая перевозила пасту коки из Колумбии в Бельгию.