Нордичні країни уклали стратегічну угоду з Nammo щодо постачання боєприпасів

Норвегія, Швеція, Данія та Фінляндія підписали стратегічну угоду з норвезько-фінською оборонною компанією Nammo про посилення постачання боєприпасів та оборонну готовність в усьому регіоні.

Про це у понеділок повідомили у Міністерстві оборони Норвегії, пише "Європейська правда".

Підписана угода передбачає спільні закупівлі боєприпасів; збільшення виробничих потужностей Nammo – можливо, утричі у мирний час; створення спільних складів боєприпасів та полегшення координації подальшої підтримки України.

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік наголосив на важливості цього кроку.

"Безпека в Норвегії та Нордичного регіону тісно пов'язані. Нордичні країни зараз беруть на себе більшу відповідальність за власну безпеку шляхом масштабного зміцнення оборони. Водночас ми маємо стати ефективнішими завдяки глибшій інтеграції сил і матеріальних ресурсів", – заявив він.

Ця ініціатива спирається на давню співпрацю між оборонними відомствами Нордичних країн і є ще одним кроком до більш єдиного, стійкого й готового до викликів регіону Північної Європи.

У грудні повідомляли, що збройовий концерн Nammo розпочав будівництво нового заводу на півночі Норвегії в межах зусиль із нарощування оборонного виробництва.

Nammo раніше дозволив передати Україні ліцензію на виробництво артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.