Нордические страны заключили стратегическое соглашение с Nammo по поставкам боеприпасов

Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия подписали стратегическое соглашение с норвежско-финской оборонной компанией Nammo об усилении поставок боеприпасов и оборонной готовности во всем регионе.

Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны Норвегии, пишет "Европейская правда".

Подписанное соглашение предусматривает совместные закупки боеприпасов; увеличение производственных мощностей Nammo – возможно, втрое в мирное время; создание совместных складов боеприпасов и облегчение координации дальнейшей поддержки Украины.

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик отметил важность этого шага.

"Безопасность в Норвегии и Нордического региона тесно связаны. Нордические страны сейчас берут на себя большую ответственность за собственную безопасность путем масштабного укрепления обороны. В то же время мы должны стать более эффективными благодаря более глубокой интеграции сил и материальных ресурсов", – заявил он.

Эта инициатива опирается на давнее сотрудничество между оборонными ведомствами Нордических стран и является еще одним шагом к единому, устойчивому и готовому к вызовам региону Северной Европы.

В декабре сообщалось, что оружейный концерн Nammo начал строительство нового завода на севере Норвегии в рамках усилий по наращиванию оборонного производства.

Nammo ранее разрешил передать Украине лицензию на производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.