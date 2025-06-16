У Греції людей закликали евакуюватися через масштабну лісову пожежу біля Афін

У понеділок, 16 червня, десятки грецьких пожежників боролися з лісовою пожежею, яка охопила густий ліс поблизу села на північному сході від Афін і змусила владу оголосити евакуацію.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У понеділок, 17 червня, за підтримки 17 літаків і 30 пожежних машин, до села Ано-Сулі, розташованого приблизно за 40 кілометрів від Афін, було спрямовано 120 пожежників.

Жителів цього села та сусіднього міста Марафона закликали залишити свої домівки.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Άνω Σούλι στον Μαραθώνα #πυρκαγια pic.twitter.com/D3G1ufVkPO – iEidiseis.gr (@iEidiseisGR) June 16, 2025

Лісові пожежі стали звичною рисою грецького літа протягом останніх років. Зміна клімату принесла спекотну погоду і меншу кількість дощів, що підвищило ризики пожеж. У 2023 році в країні було зареєстровано понад 8 тисяч лісових пожеж.

Наприкінці квітня стало відомо, що Греція цього року залучить рекордну кількість пожежників у межах підготовки до "поганих сценаріїв".

Також писали, що уряд країни мобілізує рекордну кількість пожежників і майже подвоїть парк дронів цього літа, щоб протидіяти зростаючій небезпеці лісових пожеж.