В Греции людей призвали эвакуироваться из-за масштабного лесного пожара возле Афин

В понедельник, 16 июня, десятки греческих пожарных боролись с лесным пожаром, который охватил густой лес вблизи села на северо-востоке от Афин и заставил власти объявить эвакуацию.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В понедельник, 17 июня, при поддержке 17 самолетов и 30 пожарных машин, в село Ано-Сули, расположенное примерно в 40 километрах от Афин, было направлено 120 пожарных.

Жителей этого села и соседнего города Марафон призвали покинуть свои дома.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Άνω Σούλι στον Μαραθώνα #πυρκαγια pic.twitter.com/D3G1ufVkPO – iEidiseis.gr (@iEidiseisGR) June 16, 2025

Лесные пожары стали привычной чертой греческого лета в течение последних лет. Изменение климата принесло жаркую погоду и меньшее количество дождей, что повысило риски пожаров. В 2023 году в стране было зарегистрировано более 8 тысяч лесных пожаров.

В конце апреля стало известно, что Греция в этом году привлечет рекордное количество пожарных в рамках подготовки к "плохим сценариям".

Также писали, что правительство страны мобилизует рекордное количество пожарных и почти удвоит парк дронов этим летом, чтобы противодействовать растущей опасности лесных пожаров.