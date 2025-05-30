Правозахисні організації оскаржують в суді заборону прайду в Будапешті

П’ять правозахисних організацій, зокрема Amnesty International, подали позов до Верховного суду Угорщини проти нещодавно ухваленого угорського законодавства, що дає можливість забороняти прайд-марші ЛГБТ-спільноти.

Про це йдеться у заяві Amnesty International, оприлюдненій у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Парламент Угорщини, де керівна партія "Фідес" має більшість, у березні ухвалив законодавчі зміни, які створили юридичну підставу для заборони ЛГБТ-зібрань і дозволили поліції використовувати камери з функцією розпізнавання облич для ідентифікації учасників.

У квітні також були внесені зміни до конституції, згідно з якими Угорщина офіційно визнає лише дві статі – чоловічу та жіночу.

Активісти вважають, що нові правила фактично дорівнюють забороні прайдів. Прем’єр-міністр Віктор Орбан, уряд якого дотримується консервативної християнської ідеології, заявив, що організаторам "не варто навіть намагатися" проводити прайд цього року в Будапешті.

Організації, серед яких Amnesty International, провідна ЛГБТ-організація Hatter Társaság та група, що організовує прайд у Будапешті, заявили, що марш, запланований на 28 червня, відбудеться незалежно від рішення суду, яке очікується наступного тижня.

Позов було подано у четвер після того, як поліція заборонила меншу акцію, заплановану на 1 червня. Поліція, посилаючись на нове законодавство, заявила, що подібні зібрання можуть бути шкідливими для дітей, а їхній захист має перевагу над правом на свободу зібрань.

"Поліція не надала жодних доказів, чому марш 1 червня або прайд, який вважається подібним, можуть порушувати права дитини", – наголошується в заяві активістів.

Правозахисні організації, які позиваються до суду, також запропонували, щоб угорський суд в рамках процедури попереднього рішення звернувся до Суду Європейського Союзу з питанням, чи відповідає законодавство про фактичну заборону прайду основним цінностям ЄС та Хартії основних прав.

За даними ЗМІ, Офіс президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн порекомендував своїй команді комісарів уникнути відвідування прайду в Будапешті наступного місяця, щоб не "провокувати" уряд Віктора Орбана.

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