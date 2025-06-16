Глави МЗС України й Австрії домовились про співпрацю у відбудові та поверненні дітей

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Австрії підписав з австрійською візаві Беате Майнль-Райзінгер два двосторонні документи про співпрацю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба українського МЗС.

Сибіга та Майнль-Райзінгер у Відні підписали декларацію про наміри "щодо політичного співробітництва та співпраці у відбудові України" та спільне комюніке щодо захисту та повернення українських дітей.

Декларація, як зазначається, закріплює політичну підтримку України з боку Австрії та охоплює питання "співпраці у сферах безпеки, гуманітарної допомоги, післявоєнного відновлення та підтримки набуття Україною членства в ЄС".

"Австрія підтверджує готовність долучатися до гуманітарного розмінування, забезпечення енергетичної та кібербезпеки, допомоги постраждалим дітям і розслідування воєнних злочинів", – вказують в МЗС України.

Спільне комюніке глав зовнішньополітичних відомств фіксує наміри України та Австрії "посилити взаємодію у питаннях захисту українських дітей, що постраждали від російської агресії", ідеться в повідомленні.

"Сторони висловлюють готовність до пошуку додаткових можливостей у межах Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, зокрема щодо документування порушень, ідентифікації викрадених дітей, а також допомоги в їхньому поверненні, реабілітації та реінтеграції", – пояснює МЗС.

Нагадаємо, у понеділок президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Австрії – перший за час повномасштабної війни.

Повідомлялось що, Австрія під час візиту Зеленського планує запропонувати Відень як майданчик для перемовин про завершення російсько-української війни.