У Нідерландах хочуть заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Тимчасовий уряд Нідерландів планує внести пропозицію про заборону користування соціальними мережами для дітей до 15 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Заступниця очільника Міністерства освіти і науки Нідерландів Маріам Папас-Джазіді заявила про плани уряду ввести заборону на використання соціальних мереж дітьми до 15 років.

Вона буде представлена у директиві "Використання екранів без шкоди для здоровʼя", яку нідерландський уряд офіційно представить у вівторок, 17 червня.

Водночас вікове обмеження на соцмережі планують висунути як рекомендацію, а не закріплювати в законі.

Директива, за даними NOS, також пропонуватиме заборонити використання смартфонів у школах і міститиме рекомендації щодо екранного часу для немовлят і дошкільнят, але деталі поки не відомі.

Останнім часом батьки та науковці у Нідерландах закликали уряд, що йде у відставку, обмежити використання смартфонів та соціальних мереж дітьми та підлітками.

Паралельно понад 1400 нідерландських лікарів, вчених та експертів написали лист-заклик, в якому пропонують давати дітям власні смартфони лише з 14 років, а доступ до соціальних мереж – лише з 16 років.

Нещодавно французький президент Емманюель Макрон пообіцяв заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років у Франції "впродовж найближчих місяців", якщо на рівні Європейського Союзу не буде досягнуто прогресу.

А міністерка охорони здоров'я та солідарності Франції Катрін Вотрен планує опублікувати в найближчі тижні постанову, що забороняє "екрани в місцях перебування дітей віком до трьох років".