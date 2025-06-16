В Нидерландах хотят запретить соцсети для детей до 15 лет

Временное правительство Нидерландов планирует внести предложение о запрете использования социальных сетей для детей до 15 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Заместитель главы Министерства образования и науки Нидерландов Мариам Папас-Джазиди заявила о планах правительства ввести запрет на использование социальных сетей детьми до 15 лет.

Она будет представлена в директиве "Использование экранов без вреда для здоровья", которую нидерландское правительство официально представит во вторник, 17 июня.

В то же время возрастное ограничение на соцсети планируют выдвинуть в качестве рекомендации, а не закреплять в законе.

Директива, по данным NOS, также будет предлагать запретить использование смартфонов в школах и будет содержать рекомендации по экранному времени для младенцев и дошкольников, но детали пока не известны.

В последнее время родители и ученые в Нидерландах призвали уходящее в отставку правительство ограничить использование смартфонов и социальных сетей детьми и подростками.

Параллельно более 1400 нидерландских врачей, ученых и экспертов написали письмо-призыв, в котором предлагают давать детям собственные смартфоны только с 14 лет, а доступ к социальным сетям – только с 16 лет.

Недавно французский президент Эмманюэль Макрон пообещал запретить социальные сети для детей до 15 лет во Франции "в течение ближайших месяцев", если на уровне Европейского Союза не будет достигнут прогресс.

А министр здравоохранения и солидарности Франции Катрин Вотрен планирует опубликовать в ближайшие недели постановление, запрещающее "экраны в местах пребывания детей в возрасте до трех лет".