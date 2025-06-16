Німеччина підтримала прив’язку виплат ЄС до реформ у бідніших країнах-членах

Німеччина підтримала пропозицію Єврокомісії зробити реформи умовою доступу до коштів ЄС у межах наступного семирічного бюджету Євросоюзу та виключила можливість збільшення своїх внесків до бюджету блоку обсягом 1,2 трильйона євро.

Про це йдеться у позиційному документі Німеччини, який опинився у розпорядженні Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Як найбільша економіка ЄС, Німеччина забезпечує приблизно чверть бюджету блоку, відомого як Багаторічна фінансова рамка (MFF).

У позиційному документі йдеться про те, що доступ до значної частини коштів у новому бюджеті на 2028–2034 роки має надаватися лише за умови досягнення певних "етапів" (milestones).

Зокрема, фонди згуртованості, які призначені для підтримки бідніших країн, повинні розподілятися за принципом "орієнтації на результат", що має створити сильніші стимули для проведення реформ. Ці фонди становлять приблизно третину від загального бюджету ЄС.

Запропонований підхід подібний до механізму фонду відновлення після пандемії, за яким уряди країн-членів мали подавати реформи до затвердження в Брюсселі, а фінансування отримували лише після їх реалізації.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого місяця підтримала цю ідею для регулярного бюджету ЄС, заявивши, що "це найсильніший стимул, який ви можете запропонувати, щоб справді досягти результатів".

Однак такий підхід може загострити суперечки між Німеччиною та біднішими країнами Східної та Південної Європи, які виступають проти обмежень у доступі до фондів.

У документі також наголошується, що, незважаючи на історичні виклики, зокрема зростання військової загрози з боку Росії, Берлін не готовий збільшувати свої внески до бюджету ЄС. "Немає підстав для збільшення обсягів MFF у співвідношенні до економічної потужності", – йдеться у позиції Німеччини.

Основними бенефіціарами фондів згуртованості у ЄС є Польща, Румунія, Угорщина, Болгарія, Словаччина та кілька інших держав.

Раніше повідомлялось, що у чотирьох країнах ЄС провели арешти у справі про зловживання з "ковідними" фондами.