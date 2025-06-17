Трамп "наехал" на Макрона после саммита G7 и намекнул на что-то "большое"

Трамп оскорбил Макрона, который "не угадал" причину его отъезда с саммита, и намекнул на что-то "большое"Президент США Дональд Трамп грубо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что тот неверно понял причину досрочного отъезда Трампа с саммита G7, и намекнул, что это что-то "гораздо важнее" перемирия на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Макрон "понятия не имеет" о том, какие важные обстоятельства заставили его досрочно уехать с саммита.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон, который стремится к публичному вниманию, ошибочно сказал, что я оставил саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон, чтобы работать над "перемирием" между Израилем и Ираном. Ошибка!", – написал Трамп.

Как отметил американский президент, его отъезд никак не связан с перемирием на Ближнем Востоке.

"Это нечто гораздо большее. Умышленно или нет, Эмманюэль всегда понимает неправильно", – добавил он.

Трамп, вероятно, решил "уколоть" президента Франции после визита Макрона на Гренландию вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, чтобы выразить солидарность с ними на фоне посягательств Трампа на остров. Перед этим он подчеркнул, что Гренландия "не является объектом для захвата".

Также Макрон отверг идею Трампа о посредничестве Путина в кризисе между Израилем и Ираном. В то же время он призвал Трампа использовать свое влияние для установления мира в Украине и на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским, объяснив это "понятными причинами".