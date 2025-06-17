Експрем'єру Франції оголосять фінальний вирок у справі про фіктивне працевлаштування дружини

Колишньому прем’єр-міністру Франції Франсуа Фійону мають оголосити остаточний вирок у справі про фіктивне працевлаштування дружини.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У вівторок 17 червня Фійону, який очолював уряд Франції у 2007-2012 роках, мають оголосити вирок після третього процесу у справі про фіктивне працевлаштування дружини, в якому його остаточно визнали винним у розтраті бюджетних коштів.

Адвокат експрем’єра повідомив, що той не буде присутній під час оголошення вироку.

Перед цим Фійона визнали винним у першій та апеляційній інстанціях. Йому вдалося здобути "часткову касацію" у Касаційному суді, де постановили переглянути безпосередньо питання покарання. Сьогоднішнє рішення буде стосуватися саме цього.

Залишається дізнатися про те, яким буде остаточний термін реального позбавлення волі та чи присудять Фійону електронний браслет, як експрезиденту Ніколя Саркозі.

Нагадаємо, Саркозі у травні отримав умовно-дострокове звільнення через свій вік, з нього зняли електронний браслет, який він носив з 7 лютого. Водночас через обвинувальний вирок Саркозі позбавили найвищої державної нагороди Франції.