Экс-премьеру Франции объявят финальный приговор по делу о фиктивном трудоустройстве жены

Бывшему премьер-министру Франции Франсуа Фийону должны объявить окончательный приговор по делу о фиктивном трудоустройстве жены.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во вторник 17 июня Фийону, который возглавлял правительство Франции в 2007-2012 годах, должны объявить приговор после третьего процесса по делу о фиктивном трудоустройстве жены, в котором его окончательно признали виновным в растрате бюджетных средств.

Адвокат экс-премьера сообщил, что тот не будет присутствовать при оглашении приговора.

Перед этим Фийона признали виновным в первой и апелляционной инстанциях. Ему удалось получить "частичную кассацию" в Кассационном суде, где постановили пересмотреть непосредственно вопрос наказания. Сегодняшнее решение будет касаться именно этого.

Остается узнать, каким будет окончательный срок реального лишения свободы и присудят ли Фийону носить электронный браслет, как экс-президенту Николя Саркози.

Напомним, Саркози в мае получил условно-досрочное освобождение из-за своего возраста, с него сняли электронный браслет, который он носил с 7 февраля. В то же время из-за обвинительного приговора Саркози лишили высшей государственной награды Франции.