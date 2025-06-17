ЗМІ: ЄС у червні закриє кілька глав у переговорах про вступ з Чорногорією

Чорногорія у червні 2025 року закриє кілька глав у переговорах про вступ до ЄС.

Про це з посиланням на свої джерела у Брюсселі повідомляє редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Чорногорія 27 червня закриє декілька глав у перемовинах про вступ до ЄС", – розповів Джозвяк.

Переговори про вступ з Чорногорією тривають з червня 2012 року. У грудні 2024 року країна вперше за сім років закрила три розділи переговорів про вступ.

І європейські, і чорногорські посадовці вважають, що Чорногорія може закрити всі переговорні розділи до 2026 року та вступити у ЄС до 2028-го. Більше про те, як прогрес Чорногорії у вступі до ЄС впливає на євроінтеграцію України, читайте у статті.

Також джерела Джозвяка кажуть, що запуск перемовин з Україною і Молдовою у червні – малоймовірний. Як раніше повідомляла "ЄвроПравда" з посиланням на дипломатичні джерела, у Європі сподіваються на розблокування процесу починаючи з липня; саме тому "пару" Україна-Молдова поки не розривають.