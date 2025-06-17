СМИ: ЕС в июне закроет несколько глав в переговорах о вступлении с Черногорией

Черногория в июне 2025 года закроет несколько глав в переговорах о вступлении в ЕС.

Об этом со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщает редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Черногория 27 июня закроет несколько глав в переговорах о вступлении в ЕС", – рассказал Джозвяк.

Переговоры о вступлении с Черногорией продолжаются с июня 2012 года. В декабре 2024 года страна впервые за семь лет закрыла три раздела переговоров о вступлении.

И европейские, и черногорские чиновники считают, что Черногория может закрыть все переговорные разделы до 2026 года и вступить в ЕС до 2028-го. Больше о том, как прогресс Черногории во вступлении в ЕС влияет на евроинтеграцию Украины, читайте в статье.

Также источники Джозвяка говорят, что запуск переговоров с Украиной и Молдовой в июне – маловероятен. Как ранее сообщала "ЕвроПравда" со ссылкой на дипломатические источники, в Европе надеются на разблокирование процесса начиная с июля; именно поэтому "пару" Украина-Молдова пока не разрывают.