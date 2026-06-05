Міноборони Румунії: Україна повідомила через 4 години, що втратила контроль над дроном

Глава Міноборони Румунії Раду Міруце заявив, що морський дрон, який вибухнув у порту Констанца, спостерігався з 6:00 ранку, але повідомлення від української влади про втрату контролю над чотирма дронами надійшло лише близько 10:00.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

За словами Міруце, румунські служби мали зовсім небагато часу, щоб запобігти більшим збиткам від вибуху дрона.

"Дрон було помічено в цивільному порту сьогодні вранці, близько 6:00, 6:00 і трохи пізніше. Близько 10:00 українська влада повідомила румунській, що вони втратили контроль над чотирма дронами і що за дуже короткий час дрон, який знаходиться в цивільному порту Констанца, вибухне, що дало нам 10, 15 хвилин, перш ніж команди були виведені з цієї зони, щоб не спричинити ще більших збитків і, насамперед, не наразити на небезпеку життя членів команд з різних відомств, які прибули на місце події та проводили обстеження відповідної території", – сказав в.о. міністра.

На запитання про розбіжність між моментом втрати контролю над дронами та повідомленням, надісланим Румунії, – з огляду на заяви української сторони про те, що вона завчасно поінформувала румунські органи влади, – глава Міноборони заявив, що обговорив це безпосередньо зі своїм українським колегою.

"Коли ми отримали це повідомлення від української влади, це також стало причиною, чому я зателефонував міністру оборони України, сказавши йому дуже відверто, що очікую, що, коли контроль буде втрачено, він повідомить нас", – заявив в.о. міністра.

"Я вважаю взаємно поважним, що коли така подія трапляється в країні, яка перебуває у стані війни, як Україна, вони інформують нас якомога швидше. Румунія виявила, побачила цей дрон сьогодні вранці, о 6:00. Влада почала аналізувати, щоб з'ясувати, що це таке. Підтвердження надійшло близько 10:00. Якщо вони дізналися про це тоді, я не розумію, чому українська влада повідомила нас о 10:00, а не о 6:00 чи 4:05, коли вони вже знали про це", – додав Міруце.

Нагадаємо, вранці 5 червня людей з порту Констанци у Румунії евакуювали після вибуху там морського безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.