Прем'єр Албанії відкинув критику будівництва курорту та звинуватив "ненависників Трампа"

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розкритикував протести проти запланованого будівництва розкішного курорту, назвавши їх політично забарвленою кампанією, яку розпалюють критики президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав у кулуарах саміту ЄС-Західні Балкани у інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Рама заявив, що проєкт не становить жодної загрози для фламінго та інших диких тварин. Також він наголосив, що його політика залучення іноземних інвестицій для розвитку туристичної галузі Албанії є правильною.

Окрім цього, прем’єр Албанії відкинув міжнародну критику, стверджуючи, що протести не були настільки масовими, як про це повідомлялося.

"Якби не Джаред (зять Трампа, – Ред.), їм було б начхати на те, що відбувається в Албанії", – сказав Рама.

Також він заявив, що "ненависники Трампа" допомогли посилити протести.

Водночас Рама звинуватив Іран в тому, що той начебто займався дезінформацією щодо цього проєкту.

"Вони беруть у цьому участь, бо ніхто інший не зацікавлений у підживленні антисемітської риторики на основі неймовірних і огидних фейкових новин", – додав Рама, вказавши на конспірологічні теорії про те, що проєкт передбачатиме переселення палестинців із сектора Гази до цього району.

4 червня тисячі людей вийшли на вулиці столиці Албанії Тирани на знак протесту проти будівництва курорту на екологічно чутливій ділянці Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Кушнер оголосив про плани будівництва курорту у 2024 році в рамках більш масштабної інвестиційної програми, яка також включала колишній штаб армії в столиці Сербії Белграді. Минулого року він відмовився від сербського проєкту через вуличні протести проти нього.

Раніше стало відомо, що албанські антикорупційні прокурори розпочали розслідування щодо масштабного проєкту будівництва розкішного туристичного курорту.