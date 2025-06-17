СМИ: у Трампа свернули рабочую группу, которая должна была разработать стратегии давления на РФ

Администрация американского президента Дональда Трампа недавно свернула межведомственную рабочую группу, которая должна была разработать стратегии давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной.

Об этом агентству Reuters сообщили трое американских чиновников, передает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, рабочая группа, созданная весной, начала терять импульс в мае, когда участники поняли, что Трамп не заинтересован в более жесткой позиции в отношении Москвы.

Как пишет агентство, несмотря на предвыборное обещание завершить войну в Украине в "первый день" своего президентства, в последние месяцы Трамп становится все более разочарованным из-за отсутствия результатов. Он начал говорить, что США могут вообще отказаться от посреднической роли в урегулировании войны.

Поэтому на этом фоне работа группы, по словам собеседников, "потеряла смысл".

"В конце она остановилась, потому что президент не поддерживал ее. Казалось, что он хочет не больше, а меньше", – сказал один из чиновников.

Существование этой рабочей группы ранее не разглашалось, отметило агентство.

Собеседники утверждают, что окончательный удар по группе был нанесен около трех недель назад, когда большинство членов Совета национальной безопасности Белого дома – в том числе вся команда, которая занималась войной в Украине – были уволены в рамках масштабной "чистки".

Рабочая группа была создана и координировалась высокопоставленными сотрудниками Совета нацбезопасности, но в нее входили представители Госдепартамента, Минфина, Пентагона и разведки. Среди участников был и Эндрю Пик – главный советник Совета по вопросам Европы и России, которого отстранили в мае.

Впрочем, один из чиновников отметил, что Трамп в любой момент может решить занять более жесткую позицию в отношении России, независимо от существования этой группы, поскольку она лишь должна была подготовить для него соответствующие варианты действий.

По словам собеседников, эта рабочая группа была сформирована в марте или апреле, когда некоторые советники Трампа начали сомневаться в готовности Кремля к компромиссам, а риторика Трампа начала меняться в сторону менее снисходительной в отношении главы Кремля Владимира Путина.

Отмечается, что в рамках работы группы обсуждали, как США могли бы стимулировать или давить на бывшие советские республики, а также страны Восточной Европы и Азии, чтобы ограничить поставки товаров и энергоносителей в Россию и из России.

Знал ли сам Трамп о создании или роспуске этой группы – неизвестно.

Чиновники отказались обсуждать детали наработок группы из-за их чувствительного характера, но подтвердили, что на момент закрытия она все еще находилась на стадии "мозгового штурма". Ее работа не была связана с санкционным пакетом в Сенате США.

Обратим внимание, 16 июня Трамп заявил, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой", и если бы этого не произошло, то в Украине не было бы войны. В то же время президент США признал, что сейчас возвращение России в формат вряд ли возможно, потому что "прошло очень много времени".

Стоит отметить, что тогда Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским, объяснив это "понятными причинами".