Кремль підтримав Трампа щодо виключення Росії з G8

У Кремлі заявили, що погоджуються із президентом США Дональдом Трампом про помилковість виключення Росії з G8.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у вівторок речник Кремля Дмитрій Пєсков, його коментар наводить російське агентство "РИА Новости".

Напередодні президент США заявив, що виключення Росії з групи G8 у 2014 році було "великою помилкою", і що РФ не вдерлася б в Україну, якби залишилась у G8.

У відповідь на коментарі Трампа Пєсков заявив, що Москва згодна з цим.

"Ми згодні з президентом Трампом. Це була велика помилка тоді, коли Росію виключили з формату вісімки", – сказав Пєсков.

Але, додав він, теперішня позиція РФ полягає у тому, що "зараз для нас "сімка" втратила своє практичне значення". Він пояснив це, зокрема, тим, що частка країн G7 у світовій економіці скорочується.

Нагадаємо, що Росію виключили з "Групи восьми" 18 березня 2014 року – через місяць після того, як вона здійснила вторгнення в Україну, та через два дні після того, як вона анексувала Крим усупереч нормам міжнародного права.

Трамп і під час першого президентського терміну висував пропозиції повернути Росію до "Групи восьми", і вже з початку другого терміну.