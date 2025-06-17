Кремль поддержал Трампа в вопросе исключения России из G8

В Кремле заявили, что согласны с президентом США Дональдом Трампом об ошибочности исключения России из G8.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит российское агентство "РИА Новости".

Накануне президент США заявил, что исключение России из группы G8 в 2014 году было "большой ошибкой", и что РФ не вторглась бы в Украину, если бы осталась в G8.

В ответ на комментарии Трампа Песков заявил, что Москва согласна с этим.

"Мы согласны с президентом Трампом. Это была большая ошибка тогда, когда Россию исключили из формата восьмерки", – сказал Песков.

Но, добавил он, нынешняя позиция РФ заключается в том, что "сейчас для нас "семерка" потеряла свое практическое значение". Он объяснил это, в частности, тем, что доля стран G7 в мировой экономике сокращается.

Напомним, что Россию исключили из "Группы восьми" 18 марта 2014 года – через месяц после того, как она осуществила вторжение в Украину, и через два дня после того, как она аннексировала Крым вопреки нормам международного права.

Трамп и во время первого президентского срока выдвигал предложения вернуть Россию в "Группу восьми", и уже с начала второго срока.

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