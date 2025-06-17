Европарламент поддержал продление "транспортного безвиза" с Украиной до конца года

Европарламент во вторник поддержал продление соглашения о грузовых перевозках между ЕС и Украиной до конца 2025 года, которое также известно как "транспортный безвиз".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Европарламента.

За соответствующую инициативу проголосовали 488 депутатов Европарламента, 137 выступили против, еще 34 – воздержались.

Первоначальное соглашение было заключено в июне 2022 года и должно было завершиться в июне 2024 года. Однако его действие было временно продлено, ожидая формального одобрения Европарламентом и Советом ЕС. Теперь документ будет передан Совету для окончательного принятия.

Обновленная версия соглашения учитывает ряд практических вызовов, которые возникли во время его реализации. Согласно новым требованиям, водители должны иметь при себе разрешительные документы на международные перевозки и размещать специальную наклейку на лобовом стекле, подтверждающую соответствие перевозки условиям соглашения.

Кроме того, соглашение предусматривает механизм защиты: в случае существенных нарушений на местном рынке автоперевозок его действие может быть временно приостановлено в отдельном географическом регионе.

Соглашение о грузовых автоперевозках от 29 июня 2022 года стало одним из проявлений солидарности Евросоюза с Украиной в ответ на полномасштабное вторжение РФ.

Напомним, в начале июня ЕС продлил отмену ограничений на импорт украинской стали и железа еще на три года.

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