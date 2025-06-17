Уряд Нідерландів рекомендував обмежити час перед екраном для дітей

Нідерландський уряд у вівторок опублікував рекомендації, згідно з якими час перебування дітей перед екранами має бути суворо обмежений.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Опубліковані урядом Нідерландів рекомендації варіюються від повної відмови від екранного часу для немовлят і малюків до не більш як трьох годин на день для підлітків віком від 12 років.

У рекомендаціях також зазначено, що діти та підлітки не повинні перебувати перед екранами під час їди та у спальні, а батьки повинні обмежувати власний час перед екраном у присутності дітей.

У рекомендаціях також йдеться про тип екранного часу: діти не мають перебувати перед екраном суто заради розваг, а біля них завжди повинні бути батьки.

Як і анонсувалось раніше, уряд Нідерландів також рекомендував заборонити використання соцмереж для дітей до 15 років.

Тимчасовий уряд Нідерландів склав рекомендації у співпраці з дослідниками та експертами, пише NOS.

Нагадаємо, нещодавно французький президент Емманюель Макрон пообіцяв заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років у Франції "впродовж найближчих місяців", якщо на рівні Європейського Союзу не буде досягнуто прогресу.