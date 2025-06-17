Правительство Нидерландов рекомендовало ограничить время перед экраном для детей

Нидерландское правительство во вторник опубликовало рекомендации, согласно которым время пребывания детей перед экранами должно быть строго ограничено.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Опубликованные правительством Нидерландов рекомендации варьируются от полного отказа от экранного времени для младенцев и малышей до не более трех часов в день для подростков в возрасте от 12 лет.

В рекомендациях также указано, что дети и подростки не должны находиться перед экранами во время еды и в спальне, а родители должны ограничивать собственное время перед экраном в присутствии детей.

В рекомендациях также говорится о типе экранного времени: дети не должны находиться перед экраном исключительно для развлечения, а рядом с ними всегда должны быть родители.

Как и анонсировалось ранее, правительство Нидерландов также рекомендовало запретить использование соцсетей для детей до 15 лет.

Временное правительство Нидерландов составило рекомендации в сотрудничестве с исследователями и экспертами, пишет NOS.

Напомним, недавно французский президент Эмманюэль Макрон пообещал запретить социальные сети для детей до 15 лет во Франции "в течение ближайших месяцев", если на уровне Европейского Союза не будет достигнут прогресс.