Парламент Британії підтримав скасування покарань за пізні аборти

Депутати Палати громад Великої Британії у вівторок проголосували за зміну законодавства про аборти, згідно з якою щоб жінки в Англії та Уельсі не будуть притягатись до відповідальності за переривання вагітності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Чинне законодавство Англії та Уельсу передбачає, що аборти є незаконними, але дозволені до 24 тижнів вагітності, а після цього – за певних обставин, наприклад, якщо життя жінки перебуває в небезпеці.

Поправка передбачає декриміналізацію абортів, які здійснюються після 24 тижня вагітності – 1% від усіх випадків переривання вагітності в Англії та Уельсі.

Відповідно, жінки, які вдались до аборту на пізньому терміні, не підлягатимуть розслідуванню, арешту або ув'язненню.

За даними найбільшої служби абортів у Великій Британії, за останні п'ять років щонайменше 100 жінок були під слідством за аборт, а шестеро з них постали перед судом.

Ініціаторка поправки, депутатка від Лейбористської партії Тонія Антоніацці наголосила, що покарання за аборти було запроваджене ще у вікторіанські часи.

Поштовх законодавчим змінам дала історія Карли Фостер, яка незаконно зробила аборт на 32-34 тижнях вагітності під час пандемії коронавірусу та була засуджена до 14 років увʼязнення.

Нагадаємо, з жовтня 2024 року у Британії набуло чинності нововведення про те, що противники абортів не мають права проводити свої акції у зоні ближче 150 метрів навколо медзакладів, де доступна процедура переривання вагітності.