Парламент Великобритании поддержал отмену наказаний за поздние аборты

Депутаты Палаты общин Великобритании во вторник проголосовали за изменение законодательства об абортах, согласно которому женщины в Англии и Уэльсе не будут привлекаться к ответственности за прерывание беременности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Действующее законодательство Англии и Уэльса предусматривает, что аборты являются незаконными, но разрешены до 24 недель беременности, а после этого – при определенных обстоятельствах, например, если жизнь женщины находится в опасности.

Поправка предусматривает декриминализацию абортов, совершаемых после 24 недели беременности – 1% от всех случаев прерывания беременности в Англии и Уэльсе.

Соответственно, женщины, которые прибегли к аборту на позднем сроке, не будут подлежать расследованию, аресту или заключению под стражу.

По данным крупнейшей службы абортов в Великобритании, за последние пять лет по меньшей мере 100 женщин были под следствием за аборт, а шестеро из них предстали перед судом.

Инициатор поправки, депутат от Лейбористской партии Тония Антониацци подчеркнула, что наказание за аборты было введено еще в викторианские времена.

Толчок законодательным изменениям дала история Карлы Фостер, которая незаконно сделала аборт на 32-34 неделе беременности во время пандемии коронавируса и была приговорена к 14 годам тюремного заключения.

Напомним, с октября 2024 года в Великобритании вступило в силу нововведение о том, что противники абортов не имеют права проводить свои акции в зоне ближе 150 метров вокруг медучреждений, где доступна процедура прерывания беременности.