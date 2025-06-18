ДТП з українцями у Франції: до України повернулась перша група постраждалих

До України напередодні повернулась перша група українських підлітків і супроводжуючих осіб, які постраждали внаслідок ДТП у Франції, яка сталась 13 червня.

Про це повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України, пише "Європейська правда".

В департаменті розповіли, що з моменту аварії й до повернення в Україну консули у Франції, а також Австрії та представництві МЗС в Ужгороді координували допомогу: були на зв’язку з лікарнями, організовували логістику, забезпечували супровід і підтримку.

Діти та дорослі поверталися додому залізницею: Париж – Відень – Чоп – Чернівці.

"У лікарнях Франції ще залишаються 9 українців. Консули продовжують бути на зв’язку з ними та лікарями", – додали в департаменті.

Нагадаємо, 13 червня автобус з українцями потрапив у ДТП поблизу французького міста Ле Ман. Повідомляли про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ДТП у Франції, в яку потрапив автобус з українцями, розповів, що офіс його французького колеги Емманюеля Макрона надавав допомогу.