ДТП с украинцами во Франции: в Украину вернулась первая группа пострадавших
В Украину накануне вернулась первая группа украинских подростков и сопровождающих лиц, пострадавших в результате ДТП во Франции, которое произошло 13 июня.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, пишет "Европейская правда".
В департаменте рассказали, что с момента аварии и до возвращения в Украину консулы во Франции, а также Австрии и представительстве МИД в Ужгороде координировали помощь: были на связи с больницами, организовывали логистику, обеспечивали сопровождение и поддержку.
Дети и взрослые возвращались домой по железной дороге: Париж – Вена – Чоп – Черновцы.
"В больницах Франции еще остаются 9 украинцев. Консулы продолжают быть на связи с ними и врачами", – добавили в департаменте.
Напомним, 13 июня автобус с украинцами попал в ДТП вблизи французского города Ле Ман. Сообщалось о четырех погибших взрослых, трое из них – граждане Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ДТП во Франции, в которое попал автобус с украинцами, рассказал, что офис его французского коллеги Эмманюэля Макрона оказывал помощь.