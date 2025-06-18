ЗМІ: Франція хоче зупиняти більше човнів із мігрантами на шляху до Британії

Франція хоче зупиняти більше малих човнів із мігрантами, які прямують до Британії через Ла-Манш, змінивши правила перехоплення суден.

Про це йдеться у документі Міністерства закордонних справ Франції, із яким ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Зіткнувшись із зростаючою кількістю мігрантів, які перетинають Ла-Манш, Франція сподівається зупинити більше малих човнів, які досягають Британії, змінивши правила перехоплення суден.

У документі йдеться про те, що Франція і Британія сподіваються оприлюднити ці заходи на наступному саміті країн.

За даними французького міністерства внутрішніх справ, цього року кількість мігрантів, які прибули до Великої Британії через Ла-Манш, зросла на 42% порівняно з 2024 роком завдяки сприятливим погодним умовам та новим методам більш щільного розміщення людей на човнах.

Наразі французька влада може рятувати мігрантів лише в разі загрози їхньому життю в морі. Зміна правил дозволить владі перехоплювати невеликі човни на відстані до 300 метрів від берега.

Як зазначається, напередодні саміту президент Франції Емманюель Макрон відвідає Велику Британію з державним візитом, під час якого зустрінеться з королем Британії.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює острови Британії від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

Мігранти, які таким чином прагнуть потрапити до Британії, часто гинуть, скориставшись послугами контрабандистів і намагаючись подолати протоку на малих човнах.