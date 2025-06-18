СМИ: Франция хочет останавливать больше лодок с мигрантами на пути в Великобританию

Франция хочет останавливать больше малых лодок с мигрантами, которые направляются в Великобританию через Ла-Манш, изменив правила перехвата судов.

Об этом говорится в документе Министерства иностранных дел Франции, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Столкнувшись с растущим количеством мигрантов, пересекающих Ла-Манш, Франция надеется остановить больше малых лодок, достигающих Великобритании, изменив правила перехвата судов.

В документе говорится, что Франция и Великобритания надеются обнародовать эти меры на следующем саммите стран.

По данным французского министерства внутренних дел, в этом году количество мигрантов, прибывших в Великобританию через Ла-Манш, выросло на 42% по сравнению с 2024 годом благодаря благоприятным погодным условиям и новым методам более плотного размещения людей на лодках.

Сейчас французские власти могут спасать мигрантов только в случае угрозы их жизни в море. Изменение правил позволит властям перехватывать небольшие лодки на расстоянии до 300 метров от берега.

Как отмечается, накануне саммита президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Великобританию с государственным визитом, в ходе которого встретится с королем Великобритании.

Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий острова Великобритании от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и устанавливает рекорды.

Мигранты, которые таким образом стремятся попасть в Великобританию, часто гибнут, воспользовавшись услугами контрабандистов и пытаясь преодолеть пролив на малых лодках.