Єврокомісія судитиметься з Польщею через забруднення повітря та питну воду

Європейська комісія передала дві справи проти Польщі до Суду Європейського Союзу через порушення екологічного законодавства.

Про це пише Onet, пише "Європейська правда".

Перша справа стосується недостатнього доступу до правосуддя у питаннях, пов’язаних із забрудненням повітря.

На думку Єврокомісії, Польща не забезпечила можливості оскаржити в національних судах перевищення рівнів забруднення повітря, а також якість чи відсутність відповідних планів, які мали б бути підготовлені згідно з директивами ЄС.

У Єврокомісії заявили, що Польща не гарантує права екологічних організацій і громадян подавати позови щодо недостатнього захисту повітря.

Друга справа стосується невиконання положень Директиви про питну воду.

Зокрема йдеться про те, що Польща не імплементувала нові стандарти якості води та заходи для боротьби з потенційно небезпечними забруднювачами, такими як мікропластик і речовини, що порушують роботу ендокринної системи.

Нагадаємо, восени 2023 року ЄСПЛ став на бік жителів італійського Неаполя, які звинувачували уряд країни в нездатності понад десятиліття вирішити проблему забруднення міста сміттям.

У 2022 році Державна рада Франції (вищий адміністративний суд країни) зобов'язала державу виплатити штраф у розмірі 20 млн євро за недостатньо швидкі дії проти забруднення повітря, яке щороку призводить до десятків тисяч смертей в країні.