Еврокомиссия будет судиться с Польшей из-за загрязнения воздуха и питьевой воды

Европейская комиссия передала два дела против Польши в Суд Европейского Союза из-за нарушения экологического законодательства.

Об этом пишет Onet, сообщает "Европейская правда".

Первое дело касается недостаточного доступа к правосудию в вопросах, связанных с загрязнением воздуха.

По мнению Еврокомиссии, Польша не обеспечила возможности обжаловать в национальных судах превышение уровней загрязнения воздуха, а также качество или отсутствие соответствующих планов, которые должны были быть подготовлены в соответствии с директивами ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что Польша не гарантирует права экологических организаций и граждан подавать иски о недостаточной защите воздуха.

Второе дело касается невыполнения положений Директивы о питьевой воде.

В частности, речь идет о том, что Польша не внедрила новые стандарты качества воды и меры по борьбе с потенциально опасными загрязнителями, такими как микропластик и вещества, нарушающие работу эндокринной системы.

Напомним, осенью 2023 года ЕСПЧ встал на сторону жителей итальянского Неаполя, которые обвиняли правительство страны в неспособности более десятилетия решить проблему загрязнения города мусором.

В 2022 году Государственный совет Франции (высший административный суд страны) обязал государство выплатить штраф в размере 20 млн евро за недостаточно быстрые действия против загрязнения воздуха, которое ежегодно приводит к десяткам тысяч смертей в стране.