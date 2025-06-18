Прем’єр Британії скликає надзвичайну нараду через ситуацію на Близькому Сході

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у середу очолить засідання надзвичайного урядового комітету Cobra, щоб обговорити загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник Даунінг-стріт, його заяву наводить BBC.

За його словами, позиція Британії залишається незмінною: Лондон закликає до деескалації.

"Ситуація розвивається дуже швидко, і ми працюємо з партнерами, щоб ще раз наголосити на необхідності повернення до дипломатичних переговорів", – зазначив представник уряду.

Cobra (Cabinet Office Briefing Room A) – це формат міжвідомчих кризових нарад, які скликає британський уряд у надзвичайних ситуаціях, що потребують координації між кількома міністерствами.

Cobra збирається в спеціальній залі урядової будівлі на Даунінг-стріт, і до складу засідання входять високопосадовці, зокрема прем'єр-міністр, міністри оборони, внутрішніх справ, закордонних справ, керівники спецслужб та інші ключові представники.

На тлі загострення ситуації, МЗС Великої Британії повідомило про тимчасове вивезення членів родин співробітників британського посольства в Тель-Авіві та консульства в Єрусалимі. Такий крок здійснено як запобіжний захід.

Попри це, дипломатичні установи залишаються відкритими та продовжують виконувати найважливіші функції, включно з наданням послуг британським громадянам, зазначено в оновлених рекомендаціях для подорожей до Ізраїлю.

Як стало відомо, Британія спрямувала військові літаки на Близький Схід для "посилення деескалації".

15 червня прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив, що його країна нарощує свої сили на Близькому Сході у відповідь на ескалацію між Ізраїлем та Іраном.