Премьер Британии созывает чрезвычайное совещание из-за ситуации на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду возглавит заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, чтобы обсудить обострение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель Даунинг-стрит, его заявление приводит BBC.

По его словам, позиция Британии остается неизменной: Лондон призывает к деэскалации.

"Ситуация развивается очень быстро, и мы работаем с партнерами, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость возвращения к дипломатическим переговорам", – отметил представитель правительства.

Cobra (Cabinet Office Briefing Room A) – это формат межведомственных кризисных совещаний, которые созывает британское правительство в чрезвычайных ситуациях, требующих координации между несколькими министерствами.

Cobra собирается в специальном зале правительственного здания на Даунинг-стрит, в заседании участвуют высокопоставленные чиновники, в частности премьер-министр, министры обороны, внутренних дел, иностранных дел, руководители спецслужб и другие ключевые представители.

На фоне обострения ситуации, МИД Великобритании сообщил о временном вывозе членов семей сотрудников британского посольства в Тель-Авиве и консульства в Иерусалиме. Такой шаг осуществлен в качестве меры предосторожности.

Несмотря на это, дипломатические учреждения остаются открытыми и продолжают выполнять важнейшие функции, включая предоставление услуг британским гражданам, указано в обновленных рекомендациях для путешествий в Израиль.

Как стало известно, Британия направила военные самолеты на Ближний Восток для "усиления деэскалации".

15 июня премьер Британии Кир Стармер подтвердил, что его страна наращивает свои силы на Ближнем Востоке в ответ на эскалацию между Израилем и Ираном.