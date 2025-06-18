В округе в Польше нашли 160 "потерянных" голосов за Тшасковского

Суд города Бельско-Бяла на юге Польши выявил нарушения при подсчете результатов голосования во втором туре выборов президента в одном из округов.

Об этом говорится в сообщении Национальной прокуратуры Польши, пишет "Европейская правда".

Пересчет голосов в одном из округов Бельско-Бялой состоялся после соответствующего решения Верховного суда Польши, которое касается в общей сложности 13 окружных избирательных комиссий.

Было установлено, что в одной из окружных избирательных комиссий подменили голоса, "что привело к ошибочному заключению, что большее количество голосов в этом округе получил Кароль Навроцкий, тогда как на самом деле они были отданы за Рафала Тшасковского".

Во втором случае было обнаружено, что 160 голосов за Тшасковского из общего количества в 959 голосов поместили в пакет с голосами, зачисленными Каролю Навроцкому, и ошибочно указали в протоколе как голоса, отданные за него.

"Неправильности, выявленные районным судом в Бельско-Бялой, вызывают серьезные сомнения в надежности работы указанных избирательных комиссий, а также указывают на возможность совершения преступления", – подчеркивает Национальная прокуратура Польши.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал тщательное расследование возможных фальсификаций на президентских выборах, где победил поддерживаемый правой оппозицией кандидат Кароль Навроцкий.

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