В Германии подтвердили, что посол в Украине станет главой внешней разведки

Правительство Германии одобрило назначение посла в Украине Мартина Йегера главой Федеральной разведывательной службы (BND), подтвердил представитель правительства Штеффен Майер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

60-летний Йегер, как сообщалось, заменит на посту главы немецкой внешней разведки Бруно Каля, который возглавлял ее с 2016 года. Когда именно Йегер вступит в новую должность, пока неизвестно.

Между тем Каля, как утверждается, станет представителем Германии при Святом Престоле в Риме.

BND является одной из трех разведывательных служб Германии, наряду с федеральным ведомством по охране конституции, которое сосредоточено на внутренней разведке, и военной контрразведкой, специализирующейся на вооруженных силах.

Мартина Йегера называют одним из самых опытных "кризисных дипломатов" МИД Германии. До назначения в Украину в 2023 году он работал в Ираке и Афганистане.

У канцлера Германии Фридриха Мерца рассчитывают, что с Йегером на посту главы разведслужбы и Филиппом Вольфом в роли координатора по вопросам разведки в офисе канцлера эффективность BND существенно возрастет.

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