Пенсіонера в Німеччині оштрафували за пости з нацистським вітанням і не лише

Суд міста Гасфурт, що в німецькій землі Баварія, оштрафував 64-річного чоловіка за кілька дописів на Х, які порушують закон.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Німецького пенсіонера визнали винним у поширенні на платформі кількох зображень, пов'язаних із нацизмом, та коментарів на актуальні політичні теми. Серед них, зокрема, зображення, на якому Адольф Гітлер тисне руку священнику, а кілька чоловіків роблять нацистський салют.

Ще один пост зображав несправжню першу шпальту Spiegel, на якій політикиня Баварії від "Зелених" нібито робила нацистський салют, а поруч були слова "зелена імперія" і "захоплення влади".

Прокуратура вимагала для 64-річного покарання у вигляді 70 діб арешту, захист – виправдання.

Адвокат чоловіка на суді поставив під сумнів, що обвинувачений справді опублікував усі дописи, і говорив про "критичне використання історичних зображень".

Зрештою, суд Гасфурта визнав пенсіонера винним у чотирьох випадках використання символіки антиконституційних і терористичних організацій і призначив покарання у вигляді 55 діб арешту з щоденним штрафом у розмірі 15 євро.

Раніше повідомлялось, що в німецькому місті Грайфсвальд двох дев’ятикласників відрахували зі школи після демонстрації правоекстремістського жесту у колишньому концтаборі Аушвіц.