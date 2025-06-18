Пенсионера в Германии оштрафовали за посты с нацистским приветствием и не только

Суд города Гасфурт в немецкой земле Бавария оштрафовал 64-летнего мужчину за несколько постов в Х, которые нарушают закон.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Немецкого пенсионера признали виновным в распространении на платформе нескольких изображений, связанных с нацизмом, и комментариев на актуальные политические темы. Среди них, в частности, изображение, на котором Адольф Гитлер пожимает руку священнику, а несколько мужчин делают нацистский салют.

Еще один пост изображал поддельную первую полосу Spiegel, на которой политик Баварии от "Зеленых" якобы делала нацистский салют, а рядом были слова "зеленая империя" и "захват власти".

Прокуратура требовала для 64-летнего наказание в виде 70 суток ареста, защита – оправдание.

Адвокат мужчины в суде поставил под сомнение, что обвиняемый действительно опубликовал все посты, и говорил о "критическом использовании исторических изображений".

В итоге суд Гасфурта признал пенсионера виновным в четырех случаях использования символики антиконституционных и террористических организаций и назначил наказание в виде 55 суток ареста с ежедневным штрафом в размере 15 евро.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Грайфсвальд двух девятиклассников отчислили из школы после демонстрации правоэкстремистского жеста в бывшем концлагере Аушвиц.