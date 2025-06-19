Влада Естонії не підтримує обмеження на завантаження дітьми мобільних додатків

В уряді Естонії не підтримують ініціативу на рівні ЄС щодо регулювання, згідно з яким для використання певних мобільних додатків дітьми віком до 16 років буде потрібна згода батьків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі ERR заявила міністерка юстиції та цифрових технологій Ліза Пакоста.

Як зазначено, власники соціальної мережі Instagram хотіли б запровадження в ЄС такого регулювання. Згідно з дослідженням Morning Consult, за таку вимогу виступають батьки в багатьох країнах ЄС.

Пакоста сказала, що Естонія виходить з того, що у дитини не можна повністю відібрати право користуватися інтернетом.

"Ми хотіли б, щоб це все-таки залишалося добровільним: якщо сім'я хоче, то вона сама запроваджує обмеження, але як держава ми не збираємося встановлювати вікові рамки", – сказала міністерка, додавши, що певну роль могла б відігравати і школа.

За її словами, важливо з раннього віку навчати дітей розуміти ризики і дбати про своє психічне здоров'я.

"Якщо підліткам щось заборонити, вони все одно знайдуть спосіб обійти заборону", – констатувала Пакоста.

Нагадаємо, нещодавно французький президент Емманюель Макрон пообіцяв заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років у Франції "впродовж найближчих місяців", якщо на рівні Європейського Союзу не буде досягнуто прогресу.

Тим часом в Румунії підготували законопроєкт "Цифрове повноліття", який передбачає заборону доступу до соціальних мереж та інших додатків дітям до 16 років без згоди батьків.