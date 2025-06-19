Власти Эстонии не поддерживают ограничения на загрузку детьми мобильных приложений

В правительстве Эстонии не поддерживают инициативу на уровне ЕС по регулированию, согласно которому для использования определенных мобильных приложений детьми в возрасте до 16 лет потребуется согласие родителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии ERR заявила министр юстиции и цифровых технологий Лиза Пакоста.

Как указано, владельцы социальной сети Instagram хотели бы введения в ЕС такого регулирования. Согласно исследованию Morning Consult, за такое требование выступают родители во многих странах ЕС.

Пакоста сказала, что Эстония исходит из того, что у ребенка нельзя полностью отобрать право пользоваться интернетом.

"Мы хотели бы, чтобы это все-таки оставалось добровольным: если семья хочет, то она сама вводит ограничения, но как государство мы не собираемся устанавливать возрастные рамки", – сказала министр, добавив, что определенную роль могла бы играть и школа.

По ее словам, важно с раннего возраста учить детей понимать риски и заботиться о своем психическом здоровье.

"Если подросткам что-то запретить, они все равно найдут способ обойти запрет", – констатировала Пакоста.

Напомним, недавно французский президент Эмманюэль Макрон пообещал запретить социальные сети для детей до 15 лет во Франции "в течение ближайших месяцев", если на уровне Европейского Союза не будет достигнут прогресс.

Тем временем в Румынии подготовили законопроект "Цифровое совершеннолетие", который предусматривает запрет доступа к социальным сетям и другим приложениям детям до 16 лет без согласия родителей.