Латвія не визнаватиме небіометричні паспорти громадян РФ для в’їзду в країну

З 15 липня в Латвії набере чинності рішення, згідно з яким для в'їзду в країну будуть визнаватися дійсними тільки паспорти громадян РФ з біометричними даними.

Про це повідомляє LSM з посиланням на дані латвійського Міністерства закордонних справ, інформує "Європейська правда".

Наразі Росія видає паспорти як з біометричними даними, так і без них.

Як пояснили в МЗС Латвії, видані без біометричних даних паспорти не відповідають рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації, що своєю чергою створює ризики для безпеки.

У документах без біометрії відсутні електронні носії даних – неможливо порівняти особисті дані власника паспорта з даними на мікросхемі. Крім того, такі паспорти легко підробити, додали у відомстві.

Після набуття рішенням чинності Латвія припинить видавати візи власникам російських паспортів без біометрії, а також припинить прийом заяв на отримання посвідки на проживання від громадян РФ, які не мають паспорта з біометрією.

З 15 липня громадяни Росії з чинною короткостроковою Шенгенською візою, які не мають такого паспорта, не зможуть в'їхати на територію Латвії. Однак ті, хто в'їхав до країни до 15 липня цього року, зможуть залишатися в країні і виїхати протягом терміну дії візи.

Після набуття чинності цим рішенням громадяни РФ з раніше виданими довгостроковими візами та посвідками на проживання зможуть продовжити проживання в Латвії, а також в'їжджати і виїжджати з країни.

До 15 січня 2026 року буде встановлено шестимісячний перехідний період, протягом якого потрібно буде замінити недійсний проїзний документ на паспорт з біометричними даними.

Як відомо, з 1 червня російські паспорти без біометрії не визнає Литва.

Крім того, небіометричні паспорти РФ не визнають такі країни, як Данія, Чехія, Естонія, Франція та Ісландія.